Roma – Fechando a 29ª rodada do Campeonato Italiano, a Lazio teve dificuldades, mas derrotou o Venezia por 1 a 0, nesta segunda-feira, jogando em casa, com gol de Immobile cobrando pênalti. O tento rendeu ao jogador o título de maior artilheiro da equipe na competição, com agora 144 bolas nas redes.



👑 𝒦𝒾𝓃𝑔 𝒞𝒾𝓇𝑜 👑

Sei il miglior marcatore di tutti i tempi della @OfficialSSLazio 🦅@ciroimmobile #LazioVenezia #SerieATIM💎 #WeAreCalcio pic.twitter.com/1DS56BPoDA

— Lega Serie A (@SerieA) March 14, 2022

A Lazio subiu para a quinta colocação e entrou na zona de classificação para a próxima Liga Europa ,com 49 pontos. O Venezia, por sua vez, permaneceu na 18ª colocação, com 22.

A Lazio teve a posse na primeira etapa e chegou a ameaçar o gol do Venezia em cobrança de falta de Milinkovic-Savic aos 14 minutos. Já os visitantes adotaram uma postura defensiva e tentaram ligações diretas que não surtiram efeito.

Os donos da casa voltaram mais agressivos para o segundo tempo e não demoraram a marcar com Immobile, após pênalti assinalado no zagueiro Luiz Felipe, aos 12 minutos. O agora artilheiro isolado da competição com 21 gols foi para a bola e bateu forte, no canto direito, sem chances para o goleiro.

A Lazio volta a campo no domingo para encarar a Roma, às 14 horas (de Brasília), fora de casa, pelo Campeonato Italiano. No mesmo dia, o Venezia recebe a Sampdoria, às 8h30.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

