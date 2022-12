Jogadores, ex-atletas e técnicos do Brasil usaram as redes sociais para lamentar a morte de Pelé, o Rei do Futebol, aos 82 anos, nesta quinta-feira, 29/12. Ele lutava contra um câncer de cólon e estava internado há um mês.

Zagallo, ex-ponta-esquerda e treinador: "Meu maior parceiro se foi e é com esse sorriso que guardarei você comigo. Amigo de tantas histórias, vitórias e títulos e que deixa um legado eterno e inesquecível. A pessoa que parou o mundo diversas vezes. A pessoa que fez da camisa 10 a mais respeitada. Um brasileiro que defendeu nosso País em todo o mundo. Hoje o mundo, chorando, para e se despede do maior de todos. Do Rei do Futebol. Obrigado por tudo @pele .Você é eterno. Eu te amo".

Zico, ex-meia: "ADEUS AO REI 👑 Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, nos deixou hoje. O eterno camisa 10 foi e sempre será, um dos maiores ídolos do futebol mundial, uma inspiração para todas as gerações. Estará para sempre em nossos corações! ♥️"

Ronaldo Fenômeno, ex-atacante: "Único. Genial. Técnico. Criativo. Perfeito. Inigualável. Aonde Pelé chegou, ficou. Sem nunca ter saído do topo, ele nos deixa hoje. O rei do futebol - um só. O maior de todos os tempos. O mundo de luto. A tristeza da despedida misturada ao orgulho imenso da história escrita. Que privilégio vir depois de você, meu amigo. Seu talento é uma escola pela qual todo jogador deveria passar. Seu legado transcende gerações. E é assim que seguirá vivo. Hoje e sempre, celebraremos você. Obrigado, Pelé. Descanse em paz".

Romário, ex-atacante: "Hoje o Brasil dá adeus a um de seus filhos mais ilustres: Pelé, o rei do futebol. Eleito o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento fez o mundo se curvar diante do seu talento, levando o futebol brasileiro ao altar dos deuses. Durante toda sua vida, Pelé inspirou gerações de atletas e merece todas as homenagens. Meus sentimentos à família e amigos. E que ele possa descansar em paz. 🙏🏽"

Mano Menezes, técnico do Internacional: "O futebol Brasileiro só passou a ser respeitado e admirado em cada canto deste planeta porque existiu Pelé. O que nos conforta é saber que lendas como ele jamais morrem porque elas seguem vivas dentro do coração de todos aqueles que amam verdadeiramente o futebol".

Neymar, jogador do PSG: "Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo", escreveu o camisa 10 do Paris Saint-Germain em sua conta no Instagram, em uma postagem com fotos do jogador com o 'Rei'.

Cristiano Ronaldo: "Um mero 'adeus' ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça atualmente todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência de ontem, hoje, de sempre", declarou CR7 que deu "meus profundos sentimentos a todo o Brasil e em especial à família do senhor Edson Arantes do Nascimento".