Sidney da Rocha Firmino, 52, foi preso nesta sexta-feira (31), por policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Ele é apontado como intermediário da morte do motorista de ônibus Luís Pinheiro Alves, que tinha 62 anos. O crime ocorreu na madrugada do dia 7 de novembro de 2022, conjunto Ouro Verde, bairro Coroado, zona leste.

Sidney foi preso no momento em que se apresentou na delegacia, na presença do seu advogado. Ele confessou sua participação no crime, ocasião em que foi cumprido o mandado de prisão preventiva em seu nome.

De acordo com a delegada Deborah Barreiros, adjunta da DEHS, o homem intermediou o fato criminoso, ocasião em que apresentou a mandante e o autor do crime, Dinorah Belém Pinto Alves, 59, e Lucas Lima da Fonseca, 25, respectivamente. Sidney era pai de santo tanto de Dinorah quanto de Lucas.

“Dinorah Belém, esposa de Luís Pinheiro há 28 anos, foi quem arquitetou a morte dele. Ela entregou R$ 1.500 para Sidney, que, por sua vez, repassou a quantia para Lucas consumar o homicídio” disse.

A delegada relembra que Dinorah Belém e Lucas Lima foram presos no dia 29 de março deste ano. A mulher foi presa no momento em que se apresentou na delegacia, e o homem foi preso durante diligências no bairro Jorge Teixeira, zona leste.

“A motivação do fato seria supostamente financeira, tendo em vista que a vítima tinha seguro de vida e estava prestes a se aposentar, e iria receber uma quantia de dinheiro significativa da empresa”, completou.