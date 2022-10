Um homem de 27 anos foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (14), enquanto assistia um jogo de futebol, na avenida Ipixuna, bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus. No momento em que ocorreu o crime, a partida era transmitida ao vivo em uma página nas redes sociais.

Testemunhas informaram que a vítima estava do lado de fora do campo, assistindo a partida, quando foi abordado por um criminoso e atingido com ao menos sete tiros. Ele morreu no local.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).