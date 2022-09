Danilo Sobreira de Souza, 25, foi executado a tiros no fim da tarde desta quarta-feira (21). O crime aconteceu dentro de uma padaria, localizada na rua Guaia, no bairro Jorge Teixeira 4, zona leste de Manaus.

De acordo com informações da população, a vítima teria ido comprar pão, quando dois homens desceram de uma motocicleta e atiraram diversas vezes contra a vítima.

Após o crime, a dupla fugiu com apoio de um carro que estava ao lado de fora da padaria. De acordo com informações da população, o homem estava com a filha de 4 anos no momento do crime.

Os policiais militares da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência.

O instituto médico legal (IML) foi acionado para remover o corpo e a Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

