O Cruzeiro está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. De forma antecipada, a Raposa garantiu o retorno nesta quarta-feira, 21, ao vencer o Vasco por 3 a 0, no Mineirão. O resultado estabelece um novo recorde de acesso com maior antecedência da história da Série B (faltando sete rodadas para o fim). A partida começou cercada de entusiasmo da torcida azul, com direito ao filho de Ronaldo, Ronald, regendo como DJ. Dentro de campo, os cariocas começaram bem, mas se perderam depois que Felipe Machado acertou um chutaço, com ajuda da zaga, para abriu o placar aos 25 minutos. Em cobrança de falta, o Cruzeiro ainda mandou uma bola na trave. No segundo tempo, o Vasco ensaiou uma melhora, mas aos 14 minutos, Edu bateu cruzado e ampliou. Aos 40 minutos, Luvannor fechou em 3 a 0. O Cruzeiro ainda busca o título, liderando por 15 pontos de diferença, e pode bater o recorde de invencibilidade em casa ao fim da competição. Já o Vasco terá uma reta final de campeonato mais dramática para subir de divisão. O Cruz Maltino é o 4º e tem três pontos de vantagem para o Londrina. Os times se enfrentam na próxima rodada.

