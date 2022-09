Ediney Pereira Vieira, 44, foi preso na manhã desta quarta-feira (21), por volta das 7h, acusado de se passar por policial e cometer vários crimes em ocasiões distintas na capital amazonense.

Segundo o delegado Torquato Mozer, titular do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o falso policial se utilizava da suposta profissão para conquistar a confiança das vítimas.

“Um processo investigativo que vem acontecendo há pelo menos dois meses, onde obtivemos a informação de que um falso policial por hora se passava por policial da PM, as vezes capitão, as vezes tenente, policial civil, investigador, mas sempre usava uma característica em comum, lojas de auto-peças, de veículos pesados. Ele chegava nesses estabelecimentos comerciais e sempre pedia baterias e pneus, com argumento que as viaturas estavam quebradas na rua, na estrada, e assim pedia que os comerciantes emprestassem para que fosse feito esse apoio e logo em seguida devolveria”.

Segundo ainda o delegado, o homem que sempre se identificava como policial, usava uma arma falsa. “Ele usava roupas das instituições, seja polícia civil ou militar e um simulacro. Ele mostrava dizendo que era policial e causava um certo temor, as pessoas acabavam por emprestar por medo ou por acreditar que de fato ele era policial. Ele conseguia os materiais e acabava revendendo”.

Mozer disse ainda que o prejuízo será calculado, uma vez que o criminoso pegou no mínimo dez baterias e pneus com aros, produtos que tem um valor elevado no mercado.

O titular esclarece que não existe ‘o negócio’ da polícia pedir ajuda para esse tipo de serviço, isso faz parte de um golpe. A caminhonete que o criminoso usava foi apreendida, e a polícia irá investigar o valor do prejuízo causado pelo suspeito.

O homem foi encaminhado a cadeia e ficará à disposição da justiça.

Fonte: POrtal D24Am