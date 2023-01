O governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), repudiou os atos antidemocráticos ocorridos neste domingo, 08/01, em Brasília.

Milhares de manifestantes bolsonaristas invadiram e atacaram na tarde de hoje os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. O grupo é contrário ao resultado das eleições.

"Repudio veementemente os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília, neste domingo. É preciso respeitar a democracia. Não há espaço para violência. O momento é de união e paz para o Brasil avançar", afirmou o governador do Amazonas, por meio de sua conta no Twitter.