O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou neste domingo, 08/01, intervenção federal no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. A capital federal foi alvo de atos golpistas por parte de terroristas que invadiram e depredaram prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF.

A avaliação do governo é que tanto o governador Ibaneis Rocha (MDB) quanto o secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que neste domingo está com Jair Bolsonaro (PL) na Flórida, sabiam com antecedência o que estava sendo planejado. Torres foi exonerado.

"O que esses vândalos, nazistas fanáticos, fascistas fanáticos, fizeram nunca foi feito na história deste país", afirmou o presidente, acrescentando que os responsáveis serão identificados e punidos. "É preciso que essas pessoas sejam punidas de forma exemplar, para que pessoas nunca mais façam algo parecido".

Líder do novo governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (Rede) e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deram entrada em uma representação na Procuradoria Geral da República pedindo a intervenção no GDF.