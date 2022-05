Avalie o post

Foram divulgados os gabaritos do Edital 002/2021, com 47 cargos de nível superior e seis cargos de nível fundamental, e do Edital 003/2021, que oferta dois cargos de nível médio. Ao todo, 468 vagas estão sendo disputadas nesta etapa do certame.

Os candidatos podem interpor recurso contra o gabarito em até três dias úteis após a divulgação, através de formulários disponíveis no site da FGV, e respeitando as instruções da banca organizadora.

No último domingo (1º), 22% do número de inscritos não compareceram aos locais de prova, o que representa 11.325 do total de 52.162 inscritos.

A prova teve duração de quatro horas e os candidatos só puderam deixar o local após duas horas do início do exame. O caderno de questões foi liberado apenas após três horas de prova.

O concurso oferece 2.001 vagas para os cargos descritos em três editais. Os resultados finais estão previstos para os dias 27 de maio (Edital 001/2021), 27 de junho (Edital 002/2021) e 3 de outubro (Edital 002/2021).

