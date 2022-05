Avalie o post

A entrega da peça produzida pelo Partido Solidariedade ao ministro, Alexandre de Moraes, ocorreu na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

Com quase 50 páginas, o documento questiona juridicamente três decretos sancionados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que impuseram medidas como estabelecer em até 35% o corte linear do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), além de zerar a alíquota do imposto relativo aos concentrados para produção de bebidas não alcoólicas.

O Líder da bancada no Congresso Nacional, o Senador Omar Aziz (PSD-AM), disse confiar que o STF julgará a matéria de maneira técnica, ponderando todos os benefícios que a ZFM traz não só para a economia do Amazonas, como também em retorno de arrecadação ao restante do País.

“Apesar de parecer quase um ataque pessoal do presidente, nossa resposta precisa ser muito bem embasada tecnicamente e acredito que esta ADI traz pontos que o judiciário não vai poder ignorar”, adianta o parlamentar.

Segundo o deputado José Ricardo (PT-AM), que também esteve com o ministro, a reunião foi muito importante para apresentar as consequências que essa medida de redução de IPI pode trazer.

“A reunião que tivemos agora há pouco, junto com a bancada do Amazonas e o ministro Alexandre Morais, foi muito importante. Apresentamos com mais detalhes ao ministro o que significa a Zona Franca de Manaus e as consequências dessa medida de redução de IPI. Explicamos que as empresas deixam de ter viabilidade, como é o caso do Polo de Concentrados, de refrigerantes, que perdem incentivo e poderão fechar, ir embora da cidade.”

De acordo com os advogados que assinam a ADI, Alysson Mourão e Rodrigo Molina, na ação com pedido de medida cautelar, o Solidariedade ressalta que não pretende impugnar a redução da carga tributária contida nos decretos.

“A redução da carga tributária, sempre que possível, é benéfica para o tecido social. O questionamento é a ausência de medidas compensatórias à produção na Zona Franca de Manaus, nos termos do mandamento constitucional.”

Conforme a legenda, a perda de competitividade ocasionada pelos decretos pode levar à realocação de investimentos produtivos e ao fechamento de fábricas, o que já aconteceu em abril do ano passado, quando empresas de bebidas anunciaram a desativação de plantas no Polo Industrial de Manaus (PIM), por conta das mudanças na política fiscal.

Outros parlamentares que participaram da reunião foram o senador Eduardo Braga (MDB-AM) e os deputados federais Marcelo Ramos (PSD-AM) e Bosco Saraiva (Solidariedade).

Fonte: Assessorias Senador Omar Aziz e Deputado José Ricardo

Fotos: Divulgação

source