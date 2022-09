Um Fla-Flu extremamente movimentado. O clássico deste domingo (18) foi daqueles de emoção pura e que terminou com 2 a 1 para os tricolores. Com os dois times tendo chances de gol, foi o Fluminense quem abriu o placar, com Ganso, de pênalti, ainda no primeiro tempo. A segunda etapa teve ainda mais intensidade. O Flu aumentou a vantagem com Nathan, de cabeça, e o Flamengo diminuiu com Gabigol.

O Fla-Flu deste domingo foi um daqueles clássicos raiz. O clima quente no Maracanã começou logo no início, com divididas firmes e um jogo bastante pegado. Mas antes mesmo disso, David Braz reclamou com o árbitro, recebeu amarelo e continuou reclamando até ser expulso. Isso com cinco minutos do primeiro tempo.

Depois, por volta dos 40 minutos do segundo tempo, Marinho comete falta em Ganso e começa a confusão geral. O atacante do Flamengo foi empurrado por Felipe Melo, mas é Manoel quem recebe o vermelho. Além deles, Caio Paulista deu uma cabeçada em Everton Cebolinha, que revidou com uma mão no pescoço. Vermelho para os quatro.

A derrota do Flamengo foi a primeira que o time conheceu nos últimos 19 jogos. A última vez que perdeu um jogo com Dorival Júnior no comando foi no 1 a 0 para o Corinthians, em 10 de julho. O 2 a 1, porém, foi o primeiro revés da equipe em mais de dois meses.

O resultado leva o Tricolor a 48 pontos e à vice-liderança provisória da Série A. Já o Fla permanece com 45, na quarta posição. Os rivais cariocas voltam a campo na quarta-feira (28), às 19h (horário de Brasília), pela 28ª rodada: o Flu recebe o Juventude, enquanto o Rubro-Negro visita o Fortaleza no Castelão.

