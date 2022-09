O Flamengo está na final da Copa Libertadores. O time rubro-negro venceu o Vélez Sarsfield, no Maracanã, por 2 a 1, de virada, e deu mais um passo na luta pelo tri da competição continental. O resultado positivo teve, novamente, brilho do atacante Pedro, que empatou e deu passe para Marinho fazer o segundo — Pratto abriu o placar.

Antes do jogo, um torcedor do Flamengo assediou a repórter Jessica Dias, da ESPN, que fazia uma matéria ao vivo nos arredores do Maracanã. Ele passou por um julgamento no Jecrim (Juizado Especial Criminal) do estádio e foi detido. A ESPN e o Rubro-Negro acompanharam o caso. O episódio gerou inúmeras reações negativas nas redes sociais.

A classificação do Flamengo contou ainda com uma marca histórica do atacante Pedro. Ele chegou ao 12º gol e se tornou o maior artilheiro rubro-negro em uma edição da Libertadores. Anteriormente, o recorde havia sido de Zico, com 11 gols em 1981, e Gabigol, com o mesmo número em 2021. Além disso, Pedro igualou Zico e Bruno Henrique na lista de goleadores do Fla na história do torneio continental.

Os comandados do técnico Dorival Júnior entraram em campo em vantagem após a goleada por 4 a 0 sobre o Vélez, no primeiro jogo, na Argentina. Assim, o placar agregado foi de 6 a 1. No dia 29 de outubro, a equipe da Gávea vai enfrentar o Athletico-PR — que eliminou o Palmeiras, ontem (6) — no Monumental de Barcelona, em Guayaquil, no Equador.

Esta será a terceira decisão do Rubro-Negro em quatro anos, sendo a segunda consecutiva — foi campeão em 2019, sobre o River Plate, da Argentina, e ficou com o vice no ano passado, contra o Palmeiras. O Fla levantou a taça da Libertadores também em 1981, quando, posteriormente, foi campeão mundial.

