O Flamengo anunciou na tarde desta quinta-feira, 29, que o atacante Bruno Henrique precisará por outro procedimento cirúrgico. De acordo com o Rubro-Negro, o jogador vai passar por uma artroscopia para retirada de fibrose cicatricial no joelho direito, na próxima sexta-feira. Fora dos gramados desde junho, quando sofreu uma lesão multiligamentar no joelho, o atleta segue com prazo de recuperação de 10 a 12 meses. Assim, ele só deve voltar a entrar em campo na metade de 2023. “O Bruno passou por uma cirurgia complexa de reconstrução dos ligamentos cruzado anterior, colateral lateral e do canto posterolateral. O tipo de reconstrução realizada fez com que precisássemos deixá-lo imobilizado por seis semanas, com poucos movimentos. Sabemos que isso favorece uma produção de aderência na articulação. Ele atualmente se encontra com o joelho estável, boa extensão, mas na questão da flexão ainda precisamos de evolução. Como está com três meses, indicamos uma artroscopia para liberar aderências da região e manipularmos o joelho para que alcance a flexão total da articulação”, comentou Luiz Antônio Vieira, médico responsável por operar o velocista.

