O fim da exigência do uso de máscaras em locais abertos entrou em vigor, nesta quarta-feira, (16/3) em Manaus. O decreto 5.274, publicado no Diário Oficial do Município de (DOM), edição 5.304, flexibiliza o uso obrigatório de máscaras em ambientes abertos na capital. A decisão leva em consideração o avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19 na capital amazonense e a melhoria do cenário epidemiológico. Na última sexta-feira (11), o governo do Amazonas já havia anunciado o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes abertos em todo o estado.

Conforme o decreto, a medida poderá ser reavaliada de acordo com a situação epidemiológica do município.

“É uma decisão baseada nos dados apresentados pela direção da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), tendo sempre prudência e cautela. A partir desta quarta-feira, não será obrigatória a utilização das máscaras em locais abertos. Dependendo da evolução epidemiológica da transmissibilidade da Covid-19, ficaremos atentos. Essa medida vem ao encontro ao que já vem acontecendo no resto do país e nas principais capitais”, explicou o prefeito de Manaus, Davi Almeida.

A medida prevista no decreto recomenda ainda a utilização da máscara de proteção respiratória, em qualquer ambiente, aos idosos de 70 anos ou mais e aos imunossuprimidos.

Conforme Boletim Epidemiológico, da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), no período de 5 a 8 de março nenhum óbito foi registrado em decorrência da Covid-19 com causa básica na capital. Além disso, houve a redução de 80% na taxa de incidência de casos em todas as faixas etárias e de 35% em internações hospitalares.

