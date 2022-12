Um feto humano de aproximadamente 3 meses foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 28/12, no beco da Paz, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. O corpo saiu de uma tubulação na área e estava sem a cabeça. As informações são do A Crítica.

De acordo com a apuração, o feto foi encontrado por uma moradora da área. "Eu estava aqui limpando e ouvi um barulho de descarga e parecia que tinha entupido o cano. Eu pensei que fosse um rato. Mas depois mexi no buraco do cano e o corpo caiu", disse a moradora Nayara Souza ao A Crítica.

Policiais militares da 3a Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados ao local por volta de 11h30 e atenderam a ocorrência. Segundo a equipe policial, o caso será encaminhado ao 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para investigação.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) também esteve no local para realizar a perícia. O feto foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado pela Polícia Civil.