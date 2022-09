Foi só Paolla Oliveira e Diogo Nogueira ficarem algumas semanas sem postar fotos juntos que fãs do casal passaram a especular o fim do namoro. Nesta segunda-feira, 26, a assessoria dos artistas chegou a se pronunciar ao ser questionada sobre o assunto pelo Fofocalizando, do SBT.

Os rumores chegaram a aumentar após a atriz postar no Instagram fotos de lingerie. No entanto, as imagens eram referentes a um publipost de uma marca de roupas íntimas.

De acordo com a assessoria de Paolla, ela tem recebido tantas mensagens questionando sobre o possível término que chegou a pedir para a atriz postar fotos com o cantor para que o público veja que eles ainda estão juntinhos e bem.

O casal formado pela atriz de 40 anos e o sambista de 41 assumiu o namoro em julho do ano passado e desde então se tornou um dos mais queridinhos do público.