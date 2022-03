Avalie o post

Caso aconteceu em fevereiro mas só foi divulgado nesta quarta-feira

Rio de Janeiro – Um fã de Paolla Oliveira e do cantor Diogo Nogueira fez ameaças à atriz e tentou invadir a casa do músico, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

(Foto: Reprodução / Instagram)

O caso aconteceu em fevereiro, mas foi divulgado apenas nesta quarta-feira (16) pela colunista Fábia Oliveira, do ‘Em Off’ e confirmado pela assessoria do cantor à agências de notícias.

O cantor precisou intervir para que o homem não chegasse até a atriz e houve uma discussão entre os dois. Depois do susto, o caso foi registrado em uma delegacia, onde o casal pediu medida protetiva contra o invasor.

Conforme a assessoria do artista, o caso está sendo investigado. Segundo o delegado responsável pelo caso, Leandro Gotijo, depois que a denúncia foi registrada, o suspeito não reapareceu no condomínio dos artistas. “Ele acusou a Paolla de ter furtado o celular dele. É uma pessoa que aparenta ser descompensada e a gente não o encontrou mais. Ele não tem paradeiro, pois está usando Airbnb e hotel. Chegamos a encontrá-lo em alguns hotéis; porém, não mais”, afirmou o delegado.

A assessoria de Paolla Oliveira divulgou comunicado sobre o ocorrido: “Houve uma sequência de ameaças e xingamentos ao casal, que foi deflagrado numa tentativa de invasão à residência do Diogo. Ambos foram até uma delegacia de polícia local para uma queixa formal e, a partir desse episódio, uma medida protetiva foi instaurada. (…) O caso está sendo investigado pelos órgãos competentes”.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

