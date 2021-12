Avalie o post

Manaus – Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, investir em uma especialização traz diversas vantagens profissionais. Além de agregar conhecimento, aumenta as oportunidades e alcançar novos postos na carreira. Na área da saúde, apostar em uma especialização permite que o profissional possa explorar outras áreas de atuação.

“A atuação profissional do Técnico em Enfermagem não é restrita apenas aos hospitais. A formação oferece também oportunidades em postos de saúde, laboratórios, ambulatórios de empresas e até com “home care” (atendimento em domicílio)”, explica Elaine Saldanha, a mantenedora de um Centro de ensino em Manaus.

Além disso, o profissional também pode trabalhar na área de saúde ocupacional, como Técnico em Enfermagem do Trabalho, que oferece boas condições de trabalho e salário de até R$ 3.600, dependendo do segmento e do porte da empresa.

Elaine explica que esse é um profissional essencial nas empresas e atua em equipes multiprofissionais, sob supervisão, como integrante dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e participa dos projetos de educação do trabalhador, principalmente, os programas de prevenção de doenças e promoção da saúde.

Outro profissional demandado na área da saúde é o cuidador de idosos. “Por isso, nós passamos a oferecer a Especialização em Saúde do Idoso, que tem como objetivo capacitar os profissionais para atuarem com esse público”, disse Elaine.

Cuidados com a higiene, roupas, horário das medicações e alimentação serão alguns dos focos do curso da instituição. Este profissional pode trabalhar tanto em uma residência, para acompanhar uma pessoa específica, quanto em hospitais, clínicas e entidades voltadas para o público da terceira idade.

“A remuneração do cuidador de idoso varia entre um salário mínimo e até R$ 5 mil, dependendo da carga horária, formação e experiência, além do porte da empresa”, informou a mantendora do Literatus. A instituição também oferece as especializações em Urgência e Emergência e em Instrumentação Cirúrgica.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

