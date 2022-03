Avalie o post

Ao longo da ação foram também recuperadas embarcações avaliadas em mais de R$ 50 mil

Manaus – Adriano Garcia dos Santos, 30, e Ismael de Lima do Nascimento, 34, foram presos durante a Operação Recaptura neste domingo (06), por volta das 6h, pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Caapiranga (a 134 quilômetros a oeste de Manaus).

(Foto: Divulgação/PC-AM)

A dupla é envolvido em vários furtos e roubos de lanchas, canoas, motores de popa e rabetas, na comunidade Casa Velha, também conhecida como “Membeca”, naquele município.

O delegado Mateus Moreira, titular da 32ª DIP, que coordenou a operação, relatou que Adriano e Ismael já estavam sendo investigados desde junho de 2021, quando, na companhia de um infrator identificado como Gabriel Nascimento Gomes, incendiarem três viaturas policiais e um veículo particular na delegacia, e ainda auxiliaram na fuga do indivíduo.

“Recebemos denúncias anônimas informando que os indivíduos estariam naquela comunidade, sendo assim nos deslocamos até lá e conseguimos efetuar as prisões, bem como recuperar embarcações furtadas e roubadas avaliadas em mais de R$ 50 mil”, contou Moreira.

O mandado de prisão preventiva em nome de Adriano e Ismael foi expedido no dia 3 de março deste ano, pela Vara da Comarca de Caapiranga.

Eles foram indiciados pelos crimes de furto, roubo, associação criminosa e incêndio qualificado, e permanecerão na cadeia da unidade policial, à disposição da Justiça.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

