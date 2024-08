Policiais civis do 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam em flagrante, na terça-feira (20/08), Ezequias Ramos dos Santos, 37, e Larissa dos Santos Porfírio, 24, com porções de crack, munições e um carregador de pistola no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus.

De acordo com Bruno Hitotuzi, titular da unidade policial, as prisões ocorreram após diligências policiais na localidade, ocasião em que a dupla foi localizada em posse de drogas, munições e um carregador de pistola.

Segundo a autoridade policial, as duas pessoas estão sendo investigadas pelo furto a uma loja de roupas no bairro Nova Cidade, zona norte.

Ezequias e Larissa foram autuados por tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.