Nova opção de transporte vai ligar o conjunto Viver Melhor ao bairro Ponta Negra.

Entra em circulação, a partir desta quinta-feira (22), a linha de ônibus 354, que vai ligar o conjunto Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus, ao bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

A linha terá o seguinte itinerário no sentido Ponta Negra: avenida da União, rua Cabreúva, rua Ágata Azul, avenida Comendador José Cruz, avenida Governador José Lindoso, avenida Comendador José Cruz, avenida Torquato Tapajós, estrada do Tarumã, avenida do Turismo e avenida Coronel Teixeira, chegando a Ponta Negra.

No sentido inverso (Ponta Negra para Viver Melhor), a linha cumprirá o itinerário: avenida do Turismo, estrada do Tarumā, avenida Torquato Tapajós, avenida Comendador José Cruz, avenida Governador José Lindoso, avenida Comendador José Cruz, rua Ágata Azul, rua Cabreúva e avenida da União.

