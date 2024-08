Estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Manaus (CMM), para as 24 vagas de Nível Médio. Os candidatos podem se inscrever até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 20 de setembro, no site do Instituto Acesso https://institutoacesso.org.br/, responsável pelo certame, na área destinada ao concurso público da CMM.

O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição também iniciou hoje e segue até o próximo domingo, 25 de agosto. Os critérios para isenção estão detalhados no edital da prova de Nível Médio, disponibilizado ontem (20/08), bem como todas as informações referentes ao certame, também no site do Instituto Acesso. Nos próximos dias serão divulgados os editais para as vagas para Nível Superior e para Procurador. Ao todo, o concurso oferta 83 vagas.

O valor da inscrição para Nível Médio é de R$ 94, que podem ser pagos com cartão de crédito, boleto bancário e via PIX. O candidato terá até às 23h59 do dia 20 de setembro para realizar o pagamento e concorrer às 24 vagas para os cargos de Técnico Legislativo (16 vagas), sendo 4 destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs), Técnico em Enfermagem (2 vagas), Técnico em Higiene Dental (2 vagas), Técnico em Programação de Computador (2 vagas) e Técnico em Informática (2 vagas).

Etapas

O concurso público para Nível Médio será composto pelas seguintes fases, antes da homologação do resultado final: Prova Objetiva com caráter classificatório e eliminatório, Perícia Médica (aos candidatos inscritos à vaga para Pessoa com Deficiência – PCD).

Após a homologação do resultado final o candidato será submetido a Exame Médico Admissional de caráter eliminatório, e entrega de Documentação para verificação de requisitos e condições também de caráter eliminatório.

Prova Objetiva



A prova objetiva será aplicada no dia 20 de outubro, às 14h (horário Manaus), a abertura dos portões às 13h e o fechamento às 13h45.

O candidato submetido à prova objetiva para os cargos de Nível Médio terá 15 questões de Língua Portuguesa, de peso 1,5; 7 questões de Informática Básica, de peso 0,5; 8 questões de Noções de Raciocínio lógico-matemático, com peso 0,5; 10 questões sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus, de peso 2,0; e 20 questões de Conhecimentos Específicos, de peso 2,5; totalizando 60 questões, equivalentes a 100 pontos.

Se o candidato precisar de atendimento especial no dia da prova, poderá solicitar no ato da inscrição (item V do edital). Além disso, o Instituto Acesso criou o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), especificamente para o concurso da CMM, através do e-mail saccmm@institutoacesso.org.br; ou pelo Fale Conosco do site: www.institutoacesso.org.br.

Legislação Geral

A CMM publicou no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo, a legislação geral que integrará o conteúdo programático do certame (para todos os cargos). Para ter acesso ao conteúdo completo da legislação, basta acessar o site da Câmara Municipal de Manaus, através do link https://www.cmm.am.gov.br/biblioteca/arquivos-legislativo/, que exibe todas as informações referentes aos conhecimentos específicos e legislação que integram o conteúdo do certame.