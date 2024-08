Um dos grandes nomes do futebol de seu país, o goleiro Manuel Neuer anunciou, nesta quarta-feira (21), o fim de seu ciclo com a camisa da seleção da Alemanha. O jogador está se aposentando da equipe nacional após 15 anos e 124 jogos disputados. A partir de agora, o seu foco vai ser defender a camisa do Bayern de Munique. Com 38 anos, Neuer estreou pela Alemanha em 2009 e venceu a Copa do Mundo em 2014. Seu último compromisso pela seleção nacional foi a derrota por 2 a 1 na prorrogação para a Espanha, nas quartas de final da Eurocopa 2024. Neuer disse que estava “tentado” continuar na seleção diante da perspectiva de permanecer para a disputa da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

No entanto, o lado pessoal teve um peso determinante em sua decisão. O goleiro conversou com a família e pediu a opinião de amigos até optar pelo fim do ciclo. Com a sua saída, Marc-André ter Stegen, do Barcelona, deve assumir o posto de goleiro titular na seleção. “Depois de longas e intensas conversas com minha família e meus amigos, decidi encerrar minha carreira na seleção. Todos que me conhecem sabem que não foi fácil tomar essa decisão”, postou o goleiro nas redes sociais que ainda acrescentou: “Adorei usar a camisa da seleção.”

Neuer é o segundo jogador líder da seleção alemã a se aposentar do futebol internacional esta semana. Antes dele, o meio-campista Ilkay Gündogan também decidiu encerrar sua história com a equipe nacional.

