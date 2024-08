Um faccionado, identificado apenas como ‘Danone’, morreu após cortar os dedos de um adolescente de 14 anos em Rio Preto da Eva, região metropolitana de Manaus. O crime aconteceu um dia após ele ser “decretado” de morte pelo Comando Vermelho (CV). A matéria é do AM Post.

A atitude de ‘Danone’, que cortou os dedos do garoto por furtar carteiras de uma escola, não passou pela “análise do conselho”. Testemunhas afirmam que não há nenhuma prova contra a vítima. Além disso, o recado divulgado nas redes sociais mostra que o faccionado agiu por vingança.

“Já avisamos várias vezes que ninguém pode tirar a vida ou cobrando alguém sem passar pela análise do conselho. Não passamos a mão no erro de ninguém. Erra quem quer. Por esse ato covarde, o mesmo está decretado pelo C.V AM. Ficará de exemplo para que não contamine outros irmãos.”, diz o aviso.

O corpo de ‘Danone’ estava jogando numa área de mata, com mãos amarradas e ferimentos na cabeça.