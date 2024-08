A Câmara Municipal de Manaus (CMM) divulgou edital para vagas de Nível Médio do seu concurso público. O edital está disponível no site do Instituto Acesso (institutoacesso.org.br), banca organizadora do certame, detalhando informações sobre as 24 vagas destinadas a esta categoria. A prova será no dia 20 de outubro, às 14h (horário Manaus). Editais para Nível Superior e Procurador serão divulgados nos próximos dias

O edital para Nível Médio prevê vencimento inicial de R$ 3.830,69, para os cargos de Técnico Legislativo (16 vagas), sendo 4 destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs), Técnico em Enfermagem (2 vagas), Técnico em Higiene Dental (2 vagas), Técnico em Programação de Computador (2 vagas) e Técnico em Informática (2 vagas). Ao todo, o concurso oferece 83 vagas.

A abertura dos portões será às 13h e o fechamento às 13h45, do dia 20 de outubro. O candidato aprovado passará por perícia médica com caráter classificatório e eliminatório.

Ao todo, serão 60 questões, sendo: 15 de Língua Portuguesa, sete de Informática, oito Raciocínio Lógico, 10 de Regimento Interno e 20 de Conhecimento Específicos.

Legislação geral

Na última sexta-feira, 16 de agosto, a CMM publicou no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo, a legislação geral que integrará o conteúdo programático do certame. Para ter acesso ao conteúdo completo da legislação, basta acessar o site da Câmara Municipal de Manaus, através do link https://www.cmm.am.gov.br/biblioteca/arquivos-legislativo/, que exibe todas as informações referentes aos conhecimentos específicos e legislação que integram o conteúdo do certame.

Inscrição

O valor da taxa de inscrição para Nível Médio será de R$ 94 podendo ser pago via boleto bancário, cartão de crédito e PIX. O montante arrecadado com as inscrições será destinado diretamente à remuneração do Instituto Acesso, conforme contrato assinado no dia 6 de agosto, pelo presidente da CMM, vereador Caio André; e pelo diretor de negócios do Instituto Acesso, Werbert Moura.

Se o candidato precisar de atendimento especial no dia da prova, poderá solicitar no ato da inscrição (item V do edital). Além disso, o Instituto Acesso criou o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), especificamente para o concurso da CMM, através do e-mail saccmm@institutoacesso.org.br; ou pelo Fale Conosco do site: www.institutoacesso.org.br.

Concurso

O último concurso do Parlamento Municipal foi realizado em 2003 e, após uma avaliação técnica e diante da necessidade de reoxigenar o quadro de servidores, foram iniciados os trâmites para um novo certame.

O Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego é a empresa contratada para a realização do concurso público da Casa Legislativa, responsável pela organização, planejamento, realização, elaboração, impressão, aplicação e correção de provas, bem como por julgar os recursos administrativos.

O Acesso já realizou o concurso da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM) em 2018 com quase 8 mil vagas, além disso, o Instituto foi responsável por outros certames, como o do Governo do Estado do Rio Grande Norte, da Polícia Civil do Espírito Santo, Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Cariacica, também no Espírito Santo, entre outros.

