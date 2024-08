O militar do Exército Matheus Souza da Silva morreu em um grave acidente de trânsito que envolveu dois carros e a motocicleta que ele conduzia, na manhã desta quarta-feira (21/08), na avenida do Turismo, trecho do ‘Rapídão’, zona oeste de Manaus. O passageiro da motocicleta, identificado como Marcos Oliveira, que seria soldado do exército ficou gravemente ferido. Os dois estavam a caminho do quartel.

De acordo com testemunhas, o militar conduzia a motocicleta. Ele perdeu o controle do veículo, bateu na calçada e foi arremessado contra o alambrado que divide a pista. Ele morreu no local. O passageiro da moto ficou gravemente ferido.

A motorista de um Fiat Mobi parou para tentar ajudar as vítimas e o veículo acabou sendo atingido por um Siena de cor prata. A colisão fez com que o Mobi ficasse com a traseira destruída e parasse no canteiro central. No veículo estavam a condutora e três passageiros, mas todos ficaram ilesos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou ao local para socorrer Marcos, que foi encaminhado a um hospital. O estado de saúde dele ainda não foi atualizado.

O corpo de Matheus foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e as autoridades já investigam as causas do acidente.