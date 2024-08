A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, entrega Medalhas do Colar do Mérito de Contas a autoridades públicas amazonenses e nacionais com representatividade e que desempenharam um papel relevante à sociedade ao longo dos últimos anos. A cerimônia será realizada na manhã desta quarta-feira (21), no Auditório do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM).

O “Colar do Mérito de Contas” é uma distinção significativa concedida pelo TCE-AM a indivíduos que tenham contribuído de maneira notável para o aprimoramento da gestão pública, o fomento da transparência nas contas governamentais e a promoção da eficiência na utilização dos recursos públicos no estado do Amazonas.

“Trata-se de uma homenagem que reconhece o mérito e o compromisso dessas personalidades em prol do fortalecimento das práticas de boa governança e da responsabilidade fiscal na região”, diz Lins.

Na ocasião, o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), conselheiro Edilson de Sousa Silva, ministrará a palestra “A importância da Transparência e Controle Social na Gestão Pública”.

O post TCE-AM:Yara Lins entrega medalhas do Colar do Mérito de Contas apareceu primeiro em Portal Você Online.