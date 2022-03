Avalie o post

Oligarca russo e dois negociadores de paz ucranianos tiveram sintomas que incluem descamação da pele do rosto e das mãos

Kiev – O russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, foi vítima de um suposto envenenamento, segundo o Wall Street Journal. O oligarca e dois negociadores de paz ucranianos apresentaram sintomas após uma reunião em Kiev no início deste mês, de acordo com as fontes ouvidas pelo jornal.

Dono do Chelsea e negociadores ucranianos apresentam sinais de envenenamento (Foto: Reprodução / Internet)

Segundo o jornal, depois da reunião em Kiev, Abramovich, que viajou entre Moscou, Lviv e outros locais para negociar a paz entre Ucrânia e Rússia, e outros dois negociadores desenvolveram sintomas que incluem olhos vermelhos, com lacrimejamento constante e doloroso, e descamação da pele do rosto e das mãos.

O oligarca russo está entre os bilionários do país que sofreram sanções dos Estados Unidos e do Ocidente como retaliação ao presidente russo Vladimir Putin e à invasão da Ucrânia. Isso porque Abramovich e Putin teriam uma relação próxima, o que é negado pelo dono do Chelsea.

De acordo com o Wall Street Journal, o envenenamento pode ter relação com representantes de Moscou que buscam sabotar as negociações para acabar com a guerra.

Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, Abramovich tem sido um dos grandes empresários russos que sofreram com as retaliações contra o país invasor. O Chelsea, por exemplo, está proibido contratar ou vender jogadores, renovar contratos, e não haverá vendas de ingressos – somente quem já adquiriu fica possibilitado de assistir aos jogos. Além disso, o clube foi impedido de ser vendido.

Por fim, o jornal afirma que Abramovich e os dois negociadores ucranianos não correm risco de morte.

Um funcionário da inteligência americana disse à agência Reuters que Roman Abramovich não foi envenenado, mas que seus sintomas foram provocados por um fator ambiental externo, e não por um envenenamento.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte