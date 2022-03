Avalie o post

A Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza (gripe) e contra o sarampo já está sendo preparada pela Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa) com a definição da estrutura e logística. A campanha começa em 4 de abril e segue até 3 de junho.

A vacinação contra a influenza será direcionada a 17 grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, iniciando com idosos a partir de 60 anos, e trabalhadores da saúde. Já a campanha contra o sarampo terá dois grupos como público alvo: trabalhadores da saúde e crianças de seis meses a menores de cinco anos.

Influenza

Na campanha contra a influenza será disponibilizada a vacina trivalente, que protege contra três tipos de cepas de vírus em combinação: H1N1, H3N2 e linhagem B/Victoria.

Além de idosos e trabalhadores de saúde, serão imunizados os grupos: crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes (qualquer idade gestacional); puérperas (até 45 dias após o parto); povos indígenas (população a partir de seis meses, assistida pela Sesai/Dsei Manaus); professores das escolas públicas e privadas; pessoas com deficiência permanente; Forças de Segurança e Salvamento; Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso (motorista e cobrador em exercício efetivo); trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

O público estimado para a imunização é de 603.921 pessoas e a meta recomendada pelo Ministério da Saúde é atingir 90% entre o grupo de crianças, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos e mais, indígenas, professores e trabalhadores de saúde.

Segundo a chefe da Divisão de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, a vacina contra influenza poderá ser administrada simultaneamente com outras vacinas, exceto a vacina contra Covid-19, em que deve ser respeitado o intervalo mínimo de 15 dias em relação às crianças de 5 a 11 anos.

“O importante é que as pessoas que fazem parte do público-alvo procurem a vacina contra a influenza, que é essencial para prevenir o surgimento de complicações e óbitos pela doença, assim como para minimizar a carga da doença e reduzir os sintomas. Como os sintomas da influenza podem ser confundidos com os da Covid-19, a falta de imunização pode acabar sobrecarregando os serviços de saúde e dificultando a definição do diagnóstico”, alerta Isabel Hernandes.

Sarampo

A campanha contra o sarampo será realizada com o objetivo de interromper a circulação ativa do vírus do sarampo no Brasil, que registra surtos da doença, com 668 casos confirmados no ano passado, sendo 96,1% dos casos na região Norte (Amapá e Pará). O município de Manaus não teve registro de sarampo em 2021, mas, com surtos em outros Estados brasileiros, o risco de novos registros de casos é grande.

A estratégia de vacinação contra o sarampo também será em duas etapas, com vacinação de trabalhadores da saúde na primeira etapa, de 4 de abril e 2 de maio, em um total estimado de 56.618 pessoas.

Entre 3 de maio e 3 de junho, as ações da campanha contra o sarampo serão direcionadas para crianças de seis meses a menores de cinco anos, buscando garantir o esquema vacinal completo de 159.788 crianças.

Durante a campanha, os pontos de imunização poderão ser consultados no site semsa.manaus.am.gov.br.

Fonte: Semsa Manaus

Foto: Arquivo / Semcom

Fonte