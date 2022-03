Avalie o post

Dom Leonardo Steiner, Arcebispo de Manaus, foi eleito primeiro vice-presidente do Conferência Eclesial da Amazônia – CEAMA, durante a Assembleia Ordinária ocorrida neste fim de semana, dias 26 e 27 de março.

O cardeal Pedro Barreto, arcebispo de Huancayo (Peru) e atual presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica – REPAM, foi eleito presidente. Mauricio López, coordenador do Centro de Redes e Ação Pastoral do CELAM (Equador), como segundo vice-presidente. Eugenio Coter, bispo de Pando (Bolívia), foi ratificado como representante dos bispos amazônicos na presidência da CEAMA.



Durante a reunião, os participantes também refletiram sobre o caminho realizado nos últimos anos e os desafios que estão por vir na implementação do Sínodo Amazônico, através dos Núcleos Temáticos. Também foi apresentado um plano para a reforma dos Estatutos que contribuirá para o fortalecimento e consolidação do CEAMA, no espírito de sinodalidade, da Assembleia Eclesial e como serviço às jurisdições eclesiásticas da Amazônia.

Ao final das eleições, o cardeal Pedro Barreto expressou sua gratidão ao cardeal Claudio Hummes, que renunciou do cargo de presidente e que vinha trabalhando nos últimos anos para consolidar a REPAM e a CEAMA.

“A força do Espírito Santo nos encoraja a continuar neste caminho, com uma estratégia de encarnação no território amazônico na complementaridade entre a CEAMA e a REPAM nesta tarefa. Que os povos originários e as comunidades tradicionais da Amazônia se sintam parte da Igreja e na defesa da vida na Amazônia”.

