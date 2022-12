A Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), revelou a identidade visual dos 12 policiais presos suspeitos de envolvimento na chacina ocorrida, na última quarta-feira (21), na rodovia AM-010, que matou os irmãos Diego Máximo Gemaque e Lilian Daiane Máximo Gemaque, que tinham 33 e 31 anos, além do casal Alexandre do Nascimento Melo e Valéria Luciana Pacheco da Silva, de 29 e 22 anos.

Os suspeitos foram detidos em menos de 72h após a chacina. Eles foram identificados como: Anderson Pereira de Souza; Charlys Mayzanyel da Ressurreicao Braga; Charly Mota Fernandes; Diego Bentes Bruce; Dionathan Sarailton de Oliveira Costa; Jose Vandro Carioca Franco; Jonan Costa de Sena; Marcos Miller Jordão dos Santos; Maykon Horara Feitoza Monteiro; Stanrley Ferreira Cavalcante; Tharle Coelho Mendes; e Weverton Lucas Souza de Oliveira.

Tão logo tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) afastou imediatamente das funções os 12 agentes da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). Também, foi instaurado um inquérito militar, para apurar a conduta dos policiais.

No último sábado (24), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) pediu a prisão temporária dos 12 policiais. Eles vão ficar reclusos por 30 dias no Batalhão da Polícia Militar, em Manaus. Um inquérito militar também foi aberto para apurar a conduta dos oficiais.

Abordagem

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os PMs fazendo uma abordagem ao carro em que as vítimas estavam.

Nas imagens as mulheres aparecem fora do veículo e emparedadas na viatura da Rocam, logo depois elas são revistadas em frente a uma casa. O endereço da abordagem não foi divulgado.

Imagem, que aparenta ser de uma câmera de segurança, mostra duas viaturas e um veículo Ônix branco seguindo pela Avenida Governador José Lindoso, mais conhecida como ‘Avenida das Torres’, no bairro Lago Azul. Logo depois, 1h05, uma terceira viatura passa pelo mesmo ponto também no sentido da AM-010.Foto: Reprodução

O crime

Os corpos das vítimas – dois homens e duas mulheres – foram encontrados dentro de um carro, na manhã da última quarta-feira (21), na rodovia AM-010, no Amazonas.

Além de terem sido baleadas, as vítimas estavam com diversos sinais de agressão pelo corpo.

A motivação do crime ainda está sendo investigada pela polícia. No entanto, informações extraoficiais é que a principal suspeita é que as mortes teriam sido motivadas por uma abordagem malsucedida.

Após a chacina, a Polícia Militar do Amazonas divulgou que três das quatro vítimas já haviam sido presas.

Os irmãos Diego e Daiane Máximo tinham passagens por tráfico drogas. Já Alexandre, que é filho do sargento da PM Alessandro Silva, havia sido detido em 2016 por roubo.

O post Divulgada imagens dos 12 PMs suspeitos de chacina em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.