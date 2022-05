Avalie o post

A Defensoria Pública do Amazonas no Polo do Alto Rio Negro, juntamente com a Pastoral Carcerária solicitou à prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, a adoção de medidas para viabilizar o banho de sol e a água potável para os detentos da delegacia da cidade.

A defensora pública, Isabela Sales, informou que foram constatados problemas que já haviam sido observados pela Defensoria, como ausência de banho de sol há mais de dois anos e ausência de água potável dentro das celas da delegacia.

Como resultado, a prefeitura se comprometeu a dar uma solução para a falta de banho de sol aos presos e para a ausência de pontos de água potável.

Ainda segundo o relatório, não houve avanços efetivos no cumprimento da Recomendação Conjunta, expedida anteriormente pela Defensoria Pública da União e Ministério Público Federal.

De acordo com a defensora, a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira se comprometeu a ceder guardas municipais para fazer a vigilância dos detentos no banho de sol, já que uma das justificativas da delegacia é a ausência de um pátio murado para o banho de sol e falta de policiais militares e civis suficientes para realizar a tarefa. Ainda segundo a defensora, a prefeitura também se comprometeu a ajustar as instalações para fornecer água potável dentro das celas.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

