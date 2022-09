O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), David Reis (Avante), vai deixar uma dívida de mais de R$ 34,3 milhões na Casa Legislativa. A informação consta no Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal publicado na última quarta-feira, 28, no Diário Oficial do Legislativo Municipal.

Conforme o documento, os “Restos a pagar empenhados e não liquidados em Exercício” chegam ao total de R$ 34.307.676,39. O montante é equivalente a despesas empenhadas, mas não pagas, até 31 de dezembro de cada ano. O relatório compreende o período entre setembro de 2021 e agosto de 2022.

A publicação ainda tem outra informação que consiste na disponibilidade de caixa líquida, que é de R$ 6.397.895,16. O documento é assinado pelo diretor-geral da CMM, Adonay Paes Barreto de Oliveira, que é também advogado da campanha de David Reis.

O vereador está tentando uma cadeira na Câmara Federal pelo Avante nas Eleições Gerais de 2022

