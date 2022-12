A equipe de odontologia da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas promoveu nesta quarta-feira (28) uma blitz educativa para reforçar as práticas de higienização com a saúde bucal para pacientes adultos e pediátricos.

A ação pegou de surpresa os pacientes e acompanhantes que estavam aguardando atendimento na recepção do ambulatório médico.

Os profissionais deram orientações verbais e demonstrações práticas sobre as doenças bucais, com foco nos cuidados com a escovação correta, principalmente em crianças.

“A gente entende que acontece de um paciente debilitado não ter paciência para escovar os dentes, mas a saúde bucal também é super importante para o tratamento. Se não tiver essa higiene pode surgir complicações até na doença base desses pacientes”, explica a Dra. Giselle Sampaio, dentista do Hemoam.

O dia ainda contou com a entrega de kits de higiene para quem participou da ação.

“Qualquer orientação sobre os dentes chama atenção, principalmente para ver se a gente está fazendo certo ou não, entender a saúde bucal, como usar as escovas, qual creme dental usar, é importante” relata Erilane de Souza, que foi pega de surpresa pela blitz.

Hemoam

O Hemoam é uma unidade de saúde do Estado do Amazonas, referência no diagnóstico e tratamento de doenças do sangue, tais como anemias, leucemias, linfomas, púrpura, talassemias e etc.

Anualmente, a equipe de odontologia realiza mais de 6 mil consultas e procedimentos odontológicos para pacientes em tratamento na instituição.

