Brasília – O Brasil registrou neste sábado (9) 98 mortes por Covid-19 e 21.229 novos casos diagnosticados da doença, de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass ).

O país contabiliza 661.220 mortes e 30.145.192 pessoas com a infecção desde o início da pandemia. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná são os estados com o maior número de óbitos, respectivamente.

Os dados referentes ao Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Roraima não fazem parte do balanço deste sábado por problemas técnicos no acesso às bases de dados respectivas.

De acordo com o Conass, a taxa de letalidade do coronavírus no Brasil é de 2,2%, e a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, de 314,6.

O Mapa de Vacinação do R7 mostra que mais de 176 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no país, o que corresponde a 82,7% da população, das quais mais de 161 milhões já receberam a segunda dose ou uma das vacinas de dose única. O número de imunizados com a dose de reforço é de 82 milhões, o equivalente a 38,5% da população.

