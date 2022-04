Avalie o post

Manaus – A 4º edição Amazon Abu Dhabi aconteceu na noite deste sábado com muita emoção e superação. As dez lutas da noite foram disputadas no Manaus Plaza Shopping, com muita torcida. No meio da edição, o idealizador do evento, Robert Pato, anunciou a data 5ª edição do Amazon Abu Dhabi que será no dia 2 de julho também no mesmo local.

Lohana Souza e Beatriz Fran, fizeram a primeira luta da noite onde Lohana conseguiu levar o primeiro título da noite com dois pontos segundo a arbitragem. “Adversária muito dura, mas estou bem feliz. Eu sabia que a luta iria ser dura mas fui bem segura, eu fico bem confortável mas não consegui”.

A segunda luta foi entre Janio Rodrigues e Alex Mucceda, Janio foi atacou mais e aos 4 minutos da luta, Janio conseguiu derrubar e conseguiu sua segunda vantagem. Mesmo com a vantagem de Janio, o atleta estava cansado, e Mucceda aproveitou e conseguiu estabilizar o golpe que deu os três pontos para a vitória de Alex.

“Primeiramente agradecer a Deus, acima de tudo, segundo lugar a minha família que está torcendo por mim. Em conjunto a minha equipe de treino, meu professor que está na Califórnia, mas não deixou de me dar todo o suporte a parte do Corner, a equipe que me ajudou a treinar aqui. Quero agradecer ao Janio que me deu essa honra de fazer essa luta”.

O terceiro confronto da noite foi entre Robert Faulkner e Fabio Lima, onde Fabio conseguiu vencer a luta com uma vantagem de 2 pontos. “Quero agradecer ao professor Robert porque o meu adversário se machucou, quero agradecer a ele, minha sobrinha treina com ele, então só agradecer”.

A quarta luta foi entre Jefferson Fabiano e Jean Carlos Castro. Jefferson conseguiu os primeiros dois pontos e após tentar uma chave de pé reto conseguiu uma posição de domínio e fez mais 2 pontos. A quinta luta da noite foi entre os atletas Camilo Monteiro e Abrahim Jr. Camilo iniciou a luta com uma falta por pouca combatividade. Abrahim conseguiu a vitória após somar uma vantagem e duas faltas de Camilo.

A sexta luta da noite ficou com Franco Harlen Gondim e Leo Assis. Leonardo conseguiu quatro vantagens enquanto Franco Harlen levou 3 penalidades dando a vitória para Leo Assis. O atleta vencedor aproveitou para fazer uma homenagem após a vitória. “Eu quero dedicar essa vitória ao Bruno, meu amigo que nós deixou. É pra você Bruno!” disse Leo.

A sétima luta foi entre Junior Cardoso contra Allen Lima. A luta ficou três minutos sem pontuar até que Junior conseguiu a primeira vantagem e conseguiu ampliar e vencer após conseguir mais 3 pontos de vantagem por aplicar o encaixe do golpe. “Difícil, sempre muito duro lutar aqui, mas no final valeu a pena o esforço e deu tudo certo” disse Junior.

Em mais uma luta feminina, Débora Alves e Akel Lopes fizeram a oitava luta da noite. Débora conseguiu seu primeiro ponto de vantagem ainda nos primeiros minutos de luta no confronto que começou bem acirrado. Aos 3 minutos de luta as duas conseguiram empatar. Débora conseguiu um movimento de balão em cima da adversária e pontuou, definindo o combate. “Sentimento de realização, estava parada, perdi 13 quilos e eu estou muito, muito feliz com a vitória”, disse Débora.

A nona luta do card da noite foi entre Alcenor Alves e Maurício Conceição. Alcenor conseguiu duas vantagens em cima de Maurício e superou o adversário deixando o título em Manaus. “Eu estava nesse foco de treinar, ele era o atual campeão, ai recebi convite. Esse título consegui trazer pra Manaus, tem que ficar em Manaus” disse Alcenor.

A última e principal luta da noite foi entre Kleber Gadelha e Eduardo “Jamelão” Conceição. Kleber conseguiu duas posições vantagem e abriu 4 pontos. Mesmo com a desvantagem Jamelão conseguiu finalizar Kleber e saiu com a vitória. “Quero agradecer a essa luta, tive que perder 10 quilos, mas deu tudo certo” disse Jamelão.



