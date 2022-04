Avalie o post

Vilhena – Uma onça-pintada foi flagrada na manhã deste sábado (9) deitada sob um caminhão de abastecimento no Aeroporto Brigadeiro Camarão, em Vilhena, em Rondônia.

No vídeo recebido pelo Blog, o trabalhador, identificado como Adroaldo Debastiani, narra como encontrou o animal nas dependências do terminal: “Rapaz do céu, dá uma olhada no que tá aqui. A hora que eu fui abrir o caminhão… olha lá ela pintadona, olha o tamanho”.

O animal aparenta ser adulto e parecia estar assustado. “Eu não sei como que ela não me (sic) avançou”, diz o homem. O trabalhador chamou o Corpo de Bombeiros que, junto com órgãos ambientais, discutia a melhor maneira de capturar o animal.

A probabilidade é que a onça tenha pulado a cerca do aeródromo e se abrigado sob o caminhão-tanque. Não há informações sobre o desfecho da operação de captura da onça.

Veja vídeo:

