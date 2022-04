5/5 - (2 votes)

A Comunidade de Daracuá realizou neste sábado (09-04), a soltura de aproximadamente 2.800 filhotes de irapucas pelo projeto Pé-de-Pincha, uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Barcelos, empresa Rei da Amazônia e comunidade de Daracuá.

Além dos comunitários, estavam presentes o presidente da Câmara Municipal - vereador Gleidson Serrão, Vereador Albert Fernandes, o apoiador comerciante local Jardel, representante do Disei, Secretária de turismo Rosângela Melgueiro, o Secretário de Assuntos Estratégicos Joselmi Macedo e equipe de Comunicação.

O Projeto MANEJO SUSTENTÁVEL DE QUELÔNIOS NO MUNICÍPIO DE BARCELOS – AM, conhecido por, “PROJETO PÉ-DE-PINCHA”, visa proporcionar a conservação e o manejo racional de quelônios em comunidades do município de Barcelos/AM, por meio de atividades de pesquisa e extensão, bem como, da capacitação recursos humanos na área de Educação, Fiscalização e Monitoramento Ambiental e incentivo ao desenvolvimento sustentável.

Em BARCELOS, o projeto Pé-de-Pincha teve início no ano de 2006 por iniciativa da comunidade da Ponta da Terra, a ideia ganhou força, e no ano seguinte de 2007 a comunidade do Daracuá aderiu ao projeto, onde os moradores das comunidades são peças fundamentais na continuidade do projeto. Tendo como espécie focal a IRAPUCA (Podocnemis erythrocephala).

De acordo com o morador e líder comunitário carinhosamente conhecido como Xeném, o projeto tem ajudado a ensinar e incentivar há quase 14 anos seus filhos e família e gerações futuras a preservação da espécie, motivando sempre atitudes de sustentabilidade e que desde 2007 até este ano de 2022 a Comunidade de Daracuá já devolveu a natureza 68.000 filhotes de quelônios.

