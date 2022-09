Na manhã desta quinta-feira (22/09), mergulhadores do Pelotão Fluvial do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizaram o resgate de um corpo do sexo masculino no rio Negro, próximo da ponte do bairro Educandos, na zona sul de Manaus.

Um ribeirinho local informou à Central do Corpo de Bombeiros 193 que tinha avistado um corpo boiando nas proximidades da ponte do Educandos. De imediato, os mergulhadores se dirigiram ao local e constataram que se tratava do corpo de um homem, aparentando por volta de 30 anos de idade. Ele estava trajando uma camisa e um calção preto com listra branca na lateral.

Com o corpo não foi encontrado nenhum documento de identidade na hora do resgate.

Os bombeiros removeram o corpo do rio e o levaram para o Pelotão Fluvial, onde foi entregue à equipe do Instituto Médico Legal (IML).