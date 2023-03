Eliminado do Campeonato Paulista precocemente, o Corinthians só reencontrará seus torcedores no começo de abril, com o início da Copa Libertadores da América e do Brasileirão. Enquanto isso, a diretoria do Timão está fazendo reformas na Neo Química Arena. Na manhã desta sexta-feira, 24, o clube divulgou que o estádio está passando por melhorias em diversas partes. Uma delas é o novo projeto de iluminação. Os projetores atuais estão sendo trocados por luminárias LED, mais eficazes e com maior durabilidade, além de proporcionarem menor consumo de energia. O banco de reservas da Arena, por sua vez, também será reformado. Toda a estrutura será substituída e novos equipamentos serão instalados. Já o gramado passa agora por um processo de reforço de sua semeadura. “Um gramado em ótimas condições é importante não apenas para a qualidade do jogo, mas também porque pode evitar lesões nos atletas”, disse o Alvinegro, em nota oficial. Por fim, a fachada e a cobertura da casa corintiana estão em processo de limpeza e conservação.

“A Neo Química Arena oferece oportunidades robustas de negócio para marcas de todos os segmentos. Temos um plano de ação que envolve inventário de entregas comerciais e propriedades premium disponíveis para ativação e experiências customizadas para as marcas. A Arena é um espaço excepcional e tornou-se, no Brasil, protagonista na união entre esporte, entretenimento e inovação”, disse Gilberto Corazza, superintendente de Desenvolvimento de Novos Negócios do Corinthians, responsável por liderar, junto ao marketing do clube, toda essa expansão.