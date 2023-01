Time que mais vezes venceu a Copinha, o Corinthians levou sufoco do Fast Clube, do Amazonas, na segunda rodada do torneio, mas conseguiu vencer por 3 a 1. O resultado deixa o Timão em primeiro no Grupo 12 com 6 pontos; Zumbi e Ferroviária têm 3. Logo nos primeiros minutos, Piriquito cruzou na medida e Carlos Alberto cabeceou para o gol, abrindo o placar para o Fast. Em resposta, o Corinthians dominou as ações e tentou, tentou e tentou, mas não conseguiu furar a defesa. No segundo tempo, o Timão teve mais espaços, mas perdia chances claras. O Fast, por outro lado, chegava com perigo nos contra-ataques. Até que aos 32 minutos, Igor bateu cruzado e empatou o jogo. No minuto seguinte, o zagueiro do time amazonense se atrapalhou e Felipe Augusto aproveitou para virar o jogo para o Corinthians. Aos 42, Felipe fez mais um e fechou a conta em 3 a 1. Na próxima rodada, o Fast Clube joga contra o Zumbi-AL na segunda-feira, 9, às 19h30 (horário de Brasília) e o Corinthians enfrenta a Ferroviária às 21h45.

Leia também

Atual campeão, Palmeiras vence o América por 3 a 1 na segunda rodada da Copinha 2023



Presidente do Corinthians revela que enviou proposta para CR7: 'Por que não tentar?'