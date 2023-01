A Guarda Municipal de Belo Horizonte desmontou nesta sexta-feira, 06/01, um acampamento bolsonarista que estava há 66 dias em frente ao Comando da Quarta Região Militar do Exército, após a prefeitura da cidade autorizar o desmonte do acampamento bolsonarista.

Equipes da prefeitura começaram a retirar as barracas e o lixo do local por volta das 11h. Exaltado, um grupo de pessoas chegou a chorar e a abraçar as barracas. Eles não ofereceram resistência à retirada.

Cerca de 50 manifestantes estavam no local. Em tom de protesto, alguns filmavam a ação da guarda municipal e xingavam os agentes. A maioria dos manifestantes estava vestida com camisa do Brasil e usavam bandeiras do país.

A remoção do grupo, que está no local há mais de dois meses, ocorre logo após um fotógrafo do jornal Hoje em Dia ter sido foi agredido pelos manifestantes bolsonaristas, na tarde de ontem, 05/01.