“Para além da resistência” é o segundo episódio da série de documentários “Ciência na Amazônia”, produzida pela agência Amazônia Real, e que conta a história da cientista pernambucana Ana Carla Bruno, mulher negra que enfrentou o machismo e o racismo dentro da academia, um espaço de pouca representatividade de pesquisadoras afrodescendentes.

Antropóloga e linguista, Ana Carla Bruno, de 51 anos, é pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e professora colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Nascida em Recife (PE), ela vive na Amazônia desde a década de 1990.

A antropóloga tem refletido sobre o papel das mulheres negras na ciência brasileira. “Porque parece que o lugar que a gente tem que ocupar é o lugar de arrumar a casa, o lugar de empregada doméstica, de trabalhar em loja. É qualquer outro lugar, menos o espaço científico”, questiona.

No documentário, ela conta sua trajetória nos estudos da língua dos indígenas Waimiri Atroari (Kinja) e fala sobre a falta de recursos para as pesquisas durante os quatro anos do governo de Jair Bolsonaro (PL).

“O medo começou na campanha dele [em 2018], antes dele se tornar presidente. Quando saiu que tinha ganho a eleição, foi assustador, de chorar. Era muito previsível o que vinha pela frente. Porque ele nunca enganou ninguém”, diz a cientista.

Dirigida pela jornalista Kátia Brasil, cofundadora da Amazônia Real, a série “Ciência na Amazônia” recebe o apoio financeiro do Instituto Serrapilheira. O primeiro episódio foi lançado no dia 10 de dezembro com o título “O homem da natureza” e retratou o cientista norte-americano Philip Martin Fearnside, radicado na região amazônica há 40 anos.

Além de Fearnside e Ana Carla, serão personagens dos próximos episódios o epidemiologista Jesem Orellana, da Fiocruz Amazônia; a historiadora Patrícia Melo, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e o antropólogo João Paulo Barreto, fundador do Centro de Medicina Indígena Bahserikowi. As publicações dos outros três documentários serão realizadas durante o mês de janeiro de 2023 na página da Amazônia Real no YouTube.

Veja o primeiro episódio com Philip Martin Fearnside.

Sinopse: Ciência na Amazônia

2o. episódio – Ana Carla Bruno – Para além da resistência

Idioma: Português

Classificação indicativa: Livre

Cor: Colorido

Gênero: Documentário

Duração: 20′:39

Ano de produção: 2022

Formato de captação: 1080p (Full HD)

Equipe:

Cinematografia e montagem: César Nogueira

Som direto: Naila Fernandes

Coloração: Valentina Ricardo

Mixagem de som: Heverson Batista, Batata

Motorista: Augusto Mattos

Pesquisa: Elaíze Farias

Pesquisa no acervo de imagem e fotografia: Alberto César Araújo

Designer e redes sociais: Lívia Lemos

Produção de conteúdo: Iris Brasil

Consultora de projeto: Cristina Camargo

Direção e roteiro: Kátia Brasil

Apoio divulgação: TVT

Realização: Amazônia Real

O projeto “Ciência na Amazônia” conta com apoio do Instituto Serrapilheira, a primeira instituição privada sem fins lucrativos de fomento à ciência e à divulgação científica no Brasil.

