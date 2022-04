Avalie o post

Manaus – Estão abertas as inscrições para a composição de quatro turmas de bailarinos para produção cênica dos espetáculos de Dança do Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (Caua/Ufam), e uma turma de Dança e Qualidade de Vida.

Os aprovados terão aula de Consciência Corporal, Técnica de Dança Clássica Técnica de Dança Moderna, e Laboratórios Criativos em Dança Contemporânea. A metodologia adotada na produção coreográfica será a do Bailarino Criador-Intérprete, as aulas técnicas terão base nas escolas de Vaganova, Royal, Graham, Limon, Horton e Isadora Duncan, as abordagens em Consciência Corporal serão fundamentadas nos métodos Feldenkrais e Eutonia.

A turma de Dança e Qualidade de Vida tem o objetivo de proporcionar momentos de socialização, lazer e descontração por meio da atividade de Fit Dance em grupo, promovendo o bem estar dos participantes. Para a participação nos grupos é importante que o candidato não tenha patologias cardiorrespiratórias ou osteoarticulares.

As aulas serão presenciais com atividades que serão desenvolvidas na Sala de Dança no prédio da Unidade II do Caua, localizado na Rua Simon Bolívar nº 215 Centro (Praça da Saudade), nos horários divulgados, os candidatos devem observar a faixa etária específica de cada turma e poderá haver lista de espera.

source