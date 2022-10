O Flamengo venceu por 1 a 0 o Atlético Mineiro, na noite deste sábado, 15, no Maracanã, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Com o resultado, o time carioca subiu para a terceira colocação, com 55 pontos. Por outro lado, o Galo estacionou na sétima posição da competição nacional, com 47 pontos. No jogo, mesmo com foco na final da Copa Libertadores, o Flamengo conseguiu vencer mais uma vez no torneio nacional. A vitória foi sofrida, mas os cariocas suportaram a pressão mineira em casa e conseguiram voltar a classificação direta para a Libertadores do próximo ano. O gol do triunfo veio de Everton Cebolinha, que aproveitou lançamento de Fabrício Bruno para estufar as redes.

