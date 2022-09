5/5 - (6 votes)

O Ceará conquistou uma posição de respeito no ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) . O time tomou para si a 26ª posição da pesquisa de clubes da instituição, que é divulgada anualmente. Dentro de campo, o clube vem de uma vitória importante pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2022.

Conforme o Vozão explica em nota divulgada em seu site:

“O estudo leva em conta o nível de competitividade e continente em competições nacionais e internacionais reconhecidas pela FIFA, além de estatísticas individuais de cada equipe.”

Com o seu desempenho nos últimos 12 meses, o clube alvinegro somou um total de 192 pontos, ocupando assim a 26ª posição no ranking mundial da pesquisa e a 8ª posição que toma como base os clubes da CONMEBOL. Esse é o melhor desempenho entre os clubes nordestinos e a 6ª melhor colocação entre clubes brasileiros.

Campeonato Brasileiro

Dentro de campo, o “Vozão” também conquistou um ótimo resultado em seu último desafio pelo Campeonato Brasileiro. O time recebeu o Santos na Arena Castelão no último sábado (10), pela 26ª rodada. Com gols de Guilherme Castilho e Zé Roberto, a equipe assegurou um placar de 2 a 1 e mais três pontos para contar na tabela. Assim, a equipe passou a ocupar a 14ª colocação na competição.

O próximo desafio do Ceará pelo Campeonato Brasileiro será contra o São Paulo. Os dois times se enfrentam no próximo domingo (18), na Arena Castelão. O apito inicial do confronto está marcado para as 16h.

Mercado Digital

Em breve, o Ceará também fará a sua estreia no mercado digital ao lado da corretora multinacional Bitci Brasil. O Fan Token oficial do “Vozão” chegará à plataforma da empresa em um futuro próximo.

A Bitci Brasil é conhecida por representar grandes marcas esportivas nacionais e internacionais no universo de fan tokens, como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Seleção da Espanha e a Seleção do Uruguai. Os ativos das três campeãs mundiais são comercializados no exterior.

Em 2022, a corretora iniciou o seu processo de consolidação no mercado nacional e, por isso, tem trabalhado em lançamentos de destaque para os usuários do país. Novos produtos deverão chegar em breve ao site da empresa.

Sobre a Bitci

Fundada na Turquia, em 2018, a Bitci é uma plataforma de negociação de ativos digitais. Bitcoin, Ethereum e Criptomoedas, que garantem segurança e rapidez aos usuários durante o processo de transação.

A plataforma realiza cerca 1,2 bilhão de transações diárias e atua fornecendo soluções para o mercado, produzindo tokens para as marcas e clubes com a BitciChain.

A BitciChain, primeira rede blockchain integrada à bolsa de valores e plataforma de pagamento da Turquia, está sendo desenvolvida pela Bitci Teknoloji. A BitciChain é otimizada para fornecer a empresas e instituições a melhor adoção de blockchain.