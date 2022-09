5/5 - (3 votes)

Na Era Digital, as redes sociais se tornaram poderosas ferramentas para transmitir informações para as pessoas sobre os mais diversos assuntos. No mundo do poker, essa realidade não é diferente, quem acessa a página oficial do World Poker Tour no Instagram tem acesso a notícias e dicas da empresa sobre os seus mais diversos campos de atuação, inclusive sobre a sua plataforma de jogos de Poker online, o WPT Global.

Para acessar a página oficial do World Poker Tour no Instagram, os interessados têm duas opções. Através do @wpt.brasil é possível encontrar a página na versão brasileira da organização, com conteúdo voltado para usuários nacionais na língua portuguesa. Já no @worldpokertour, é possível acessar a página internacional da empresa, com conteúdos disponibilizados na língua inglesa.

Em ambas as páginas, fãs de poker se deparam com vários materiais que contém novidades e dicas sobre os eventos, torneios, empreendimentos e diversos outros ambientes e projetos do ecossistema do World Poker Tour, inclusive sobre o WPT Global.

O WPT Global é a plataforma de jogos online do World Poker Tour, desenvolvida por meio dos esforços de diversos profissionais de referência do universo tecnológico em parceria com jogadores de elite do poker.

Por meio de tecnologias de última geração, como Inteligência Artificial e Machine Learning, a plataforma combate o jogo predatório e os bots, oferecendo um ambiente seguro e divertido de disputas para os seus usuários. Além disso, o WPT Global também desenvolve diversas promoções e investe constantemente na inserção de novos recursos e modalidades de jogos para os seus usuários. Recentemente, a plataforma lançou um novo estilo de jogo, o Poker Flips:

A página oficial do WPT no Brasil descreve o Poker Flips como “uma nova oportunidade exclusiva onde os competidores podem apostar em dinheiro do resultado gerado aleatoriamente de uma mão de poker para dois personagens fictícios: Bull ou Cowboy.”

É muita diversão em uma só plataforma. E os seus usuários também podem acompanhar novidades em uma página oficial própria do WPT Global no Instagram, o @wptglobal.

Muito mais

Além dos perfis nas redes sociais, o World Poker Tour e o WPT Global contam com páginas oficiais na internet, nas quais os interessados podem encontrar mais informações sobre a organização e sobre a plataforma de jogos online.

É possível acessar, por exemplo, o calendário completo de eventos do World Poker Tour para o segundo semestre de 2022. Entre os torneios da empresa planejados para o final do ano está o WPT World Championship. Com data marcada para o dia 12 de dezembro, o torneio vai ocorrer no Wynn Las Vegas.

Sobre o WPT

Fundado em 2002, o World Poker Tour é referência internacional no desenvolvimento e inovação do poker, bem como na promoção, organização e transmissão de partidas e torneios. Em 20 anos de existência, a empresa já transmitiu seus eventos para mais de 150 países e territórios e atualmente está produzindo sua 20ª temporada.

Através de seus diversos canais, o WPT também promove interações com jogadores dos mais diferentes níveis, disponibilizando ferramentas de educação e capacitação para participantes menos experientes, e utiliza sua influência para gerar transformações sociais positivas por meio da WPT Foundation.