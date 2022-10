A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta quinta-feira, 13, o áudio da conversa entre o árbitro Bráulio da Silva Machado e a cabine do VAR na análise do suposto pênalti a favor do Corinthians diante do Flamengo, no jogo realizado na Neo Química Arena, pela primeira final da Copa do Brasil. A jogada aconteceu já aos 35 minutos do segundo tempo, quando Mateus Vital levantou na área, e Léo Pereira afastou com um toque de mão. No diálogo disponibilizado pela CBF, é possível notar que os responsáveis pelo VAR não recomendaram a revisão por que consideraram que a bola tocou na barriga do zagueiro flamenguista antes de pegar na mão. “Braulio, já checado. A bola desvia na barriga dele e vai para o braço, está em ação de disputa, tá? Bate na barriga dele e vai para o braço, pode seguir”, diz o assistente do VAR Helton Nunes. Ouça ao final da matéria.

Além disso, de acordo com a CBF, Léo Pereira estava com o braço “em posição natural” na jogada e, por isso, a infração não foi marcada corretamente. “De acordo com o texto das regras do jogo, esse impacto no braço, que surpreendeu o jogador defensor, que tinha seu braço em posição natural, é uma ação normal de jogo, não devendo ser penalizada pelo árbitro”, defendeu a entidade. Logo após o apito final, dirigentes, jogadores e treinadores corintianos reclamaram do lance. O Flamengo, por sua vez, ficou na bronca com a arbitragem por causa de um cartão amarelo para João Gomes, que já estava pendurado e não poderá participar da finalíssima, marcada para a próxima quarta-feira, 19, no Maracanã. Como o embate de ida terminou em 0 a 0, uma vitória resolve o torneio no tempo regulamentar. Uma nova igualdade leva a decisão às penalidades.

Surreal o áudio do VAR. Surreal! Ele CRAVA que bateu na barriga antes. Quanto despreparo. pic.twitter.com/ZF7sAilU7H — Caique Silva  (@silvapcaique) October 13, 2022