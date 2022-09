No último compromisso antes da Copa do Mundo do Catar, o Brasil não tomou conhecimento da Tunísia e goleou a seleção africana nesta terça-feira (27) por 5 a 1 no Parque dos Príncipes, em Paris. Com a maioria dos gols no primeiro tempo, Raphinha, duas vezes, Richarlison, Neymar e Pedro fizeram os da seleção comandada por Tite. Talbi marcou o de honra para os tunisianos, que jogaram mais de um tempo com um jogador a menos.

Na comemoração do gol de Richarlison, o segundo do Brasil, uma banana foi arremessada no campo do Parque dos Príncipes. Antes de a bola rolar, os jogadores brasileiros exibiram uma faixar com os dizeres: “Sem nossos jogadores negros, não teríamos estrelas na nossa camisa”.

O Brasil engatou a sétima vitória consecutiva (Paraguai, Chile e Bolívia pelas eliminatórias, Coreia do Sul, Japão, Gana e Tunísia em amistosos) e completou seu 15º jogo de invencibilidade. A última derrota – uma das cinco de Tite em 75 jogos – aconteceu na final da Copa América do ano passado, contra a Argentina.

Para quem é supersticioso, a seleção brasileira venceu o último compromisso antes de cada Copa do Mundo que conquistou: 3 a 1 sobre a Bulgária em 1958, 3 a 1 sobre País de Gales em 1962, 1 a 0 sobre a Áustria em 1970, 4 a 0 sobre El Salvador em 1994 e 4 a 0 sobre a Malásia em 2002.

Faltam 58 dias. Esse é o tempo que falta para a estreia da seleção brasileira, no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, pelo Grupo G da Copa do Mundo, que ainda conta com Suíça e Camarões. Tite divulgará a lista dos 26 convocados no dia 7 do mesmo mês. A Tunísia está no Grupo D, com França, Dinamarca e Austrália.

